Трамп може відкласти заплановані удари по Ірану — Reuters

США можуть не завдавати нових ударів по Ірану, якщо Тегеран не вдаватиметься до провокацій. Водночас Вашингтон не виключає застосування військової сили.

За словами трьох осіб, обізнаних із ситуацією, президент США Дональд Трамп останніми днями повідомив своїм старшим радникам, що розглядає можливість не відновлювати масштабні атаки, якщо Тегеран або підтримувані ним хусити в Ємені не вдаватимуться до нових провокацій.

Водночас його публічні заяви залишаються суперечливими: президент то погрожує новими ударами, то говорить про скорочення військової кампанії.

Нинішні та колишні американські посадовці зазначають, що Трамп досі не визначився, як завершити конфлікт, який США розпочали разом з Ізраїлем у лютому.

Війна залишається непопулярною, а союзники Вашингтона на Близькому Сході просять американського президента не повертатися до повномасштабних бойових дій.

Трамп визнав, що бере до уваги позицію партнерів. Днями в інтерв'ю спортивному коментатору Стівену А. Сміту він заявив: «Я міг би покласти цьому край негайно, але на прохання країн, які я прагну захистити, ми робимо це трохи довше, трохи цивілізованіше».

У Білому домі наголосили, що остаточне рішення щодо подальших дій залишається за президентом. Там також заявили, що США мають сильні позиції, контролюють Ормузьку протоку та спостерігають за погіршенням економічної ситуації в Ірані.

«Тільки президент Трамп знає, що він зробить і коли», - зазначив представник адміністрації агентству Reuters.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном у військовому сенсі фактично завершена. Водночас загальні витрати США на конфлікт станом на 16 жовтня оцінювалися у $47,1 млрд.

Іран заявив про удар по американській радіолокаційній системі раннього попередження в Бахрейні. Водночас Центральне командування США заперечило її знищення та повідомило, що перехопило два іранські ударні безпілотники, спрямовані на Бахрейн.

Директор ізраїльської розвідки Моссад Роман Гофман прибув до Вашингтона, США, для зустрічей із високопосадовцями адміністрації президента Дональда Трампа щодо війни з Іраном. Про це з посиланням на джерела повідомляє Jerusalem Post.