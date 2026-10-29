Трамп може відновити удари по Ірану вже наступного тижня

США можуть відновити масштабні удари по Ірану вже після проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться 3 листопада. За даними американських ЗМІ, військова авіація готується до можливих бойових дій, а Вашингтон попередив країни Перської затоки про ймовірну коротку, але інтенсивну військову кампанію. Водночас президент Дональд Трамп поки не ухвалив остаточного рішення про початок операції.

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість відновлення масштабних атак на Іран після проміжних виборів до Конгресу. Голосування заплановане на 3 листопада. Карла Бабб послалася на чинних і колишніх американських посадовців. За її словами, у Вашингтоні планують нові удари по Ірану після завершення виборів, а американська авіація вже переміщується на позиції для можливої операції. «Адміністрація планує завдати ударів по Ірану після виборів у США наступного тижня. Літаки вже переміщуються на позиції. Очікується застосування MOAB», — написала журналістка в соцмережі X.

Однак ця інформація поки не означає, що рішення про атаку вже ухвалили. Офіційного підтвердження підготовки ударів саме в зазначені терміни немає.

Яку зброю можуть застосувати американські військові

За повідомленням Карли Бабб, під час можливої операції США можуть використати авіабомбу MOAB. Її часто називають «матір’ю всіх бомб». Це одна з найпотужніших неядерних авіабомб в американському арсеналі. MOAB призначена для ураження великих цілей на значній площі. Вона має потужну вибухову дію, однак не є ядерною зброєю.

Водночас повідомлення про можливе застосування цієї бомби ґрунтується на інформації журналістки з посиланням на посадовців. Американська влада офіційно не підтвердила, що MOAB планують використати проти Ірану.

Що відомо про підготовку до можливої операції

The Wall Street Journal повідомляє, що Вашингтон попередив низку країн Перської затоки про можливість нової військової кампанії проти Ірану. За даними видання, йдеться про коротку, але інтенсивну операцію, яка може розпочатися після проміжних виборів у США. За інформацією співрозмовників газети, американські військові посилюють підготовку в регіоні. Зокрема, туди перекидають зенітні ракетні комплекси Patriot, поповнюють запаси боєприпасів і готують авіацію до можливих бойових дій.

Такі заходи можуть свідчити про підготовку до різних сценаріїв розвитку ситуації. Зокрема, системи протиповітряної оборони потрібні для захисту військових об’єктів і сил США від можливих ракетних та повітряних атак. Водночас із повідомлень ЗМІ не випливає, що всі ці переміщення військової техніки безпосередньо означають неминучий початок ударів. Підготовка може бути частиною ширшого планування на випадок загострення конфлікту.

Чи ухвалив Трамп остаточне рішення

За даними The Wall Street Journal, Дональд Трамп поки не ухвалив остаточного рішення про початок нової операції проти Ірану. Водночас джерела видання стверджують, що президент схиляється до масштабного удару після завершення виборів. Таким чином, наразі йдеться про можливий сценарій, а не про офіційно оголошений початок військової кампанії. Конкретні терміни, масштаби операції та перелік озброєння, яке можуть застосувати американські сили, залишаються непідтвердженими.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від рішення Трампа та дій американської сторони в регіоні. Поки що головні повідомлення про можливі удари надходять від журналістів із посиланням на джерела в американських політичних і військових колах. Про можливу підготовку операції повідомили журналістка Newsmax Карла Бабб та видання The Wall Street Journal.

Командувач Центрального командування США адмірал Бред Купер представив президентові США Дональду Трампу військові варіанти дій щодо Ірану. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на The Wall Street Journal, який цитує американських посадовців та інших співрозмовників, обізнаних із перебігом зустрічі.

Американські сили на Близькому Сході готові розпочати масштабні військові операції проти Ірану протягом 96 годин після відповідного наказу президента США Дональда Трампа. Про це NDTV повідомляє з посиланням на CNN та двох американських посадовців. За їхніми словами, у регіоні вже розгорнуто достатньо сил для проведення операцій, однак Трамп ще не ухвалив рішення щодо нового наступу.





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