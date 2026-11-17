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Європейські посадовці побоюються, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном може зайняти позицію, яка суперечитиме інтересам України та Європи. Союзники Вашингтона готуються до непередбачуваних результатів саміту.

За словами кількох європейських посадовців і західних дипломатів, найбільше занепокоєння викликає можливість того, що Трамп відійде від попередньо узгодженого сценарію переговорів.

Союзники США побоюються, що заяви американського президента щодо України або Тайваню можуть зашкодити їхнім інтересам або виглядати як підтримка позицій Москви та Пекіна.

«Ми знаємо, що кожного разу, коли президент Трамп розмовляє з Путіним або зустрічається з ним, це обертається поганими новинами для України та Європи. Ми готуємося до всього», – заявив Axios один із європейських дипломатів.

Спочатку заявленою метою тристороннього саміту було започаткування обговорення питань ядерного роззброєння.

Однак перед відльотом до Філіппін у понеділок, 16 листопада, Дональд Трамп повідомив, що під час зустрічі також порушуватимуть питання Ірану та України.

«Ми поговоримо про мою улюблену тему – Україну», – сказав президент США.

Ця заява пролунала всупереч попереднім запевненням американської сторони. Під час брифінгу в п'ятницю представники США наголошували, що війну в Україні на саміті не обговорюватимуть. Аналогічну позицію раніше озвучували й представники Китаю.

За інформацією Axios, майбутній саміт став предметом обговорення за зачиненими дверима під час зустрічі європейських лідерів у Дубліні минулого тижня.

Деякі учасники висловили занепокоєння щодо можливих заяв Трампа про війну в Україні. Серед тих, хто найактивніше порушував це питання, був канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Подібні побоювання висловлювали також українські посадовці.

Європейські дипломати розповіли, що представники США намагалися применшити значення майбутнього саміту та знизити очікування щодо можливих результатів переговорів.

Однак союзники Вашингтона все одно побоюються, що зустріч може створити враження, ніби три лідери домовляються про поділ світу на сфери впливу.

Деякі співрозмовники Axios називали такий сценарій «Ялтою 2.0», проводячи паралелі з конференцією 1945 року, яка суттєво вплинула на формування післявоєнного устрою Європи.

Про це повідомляє видання Axios.

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