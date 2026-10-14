Трамп надав щонайменше 85 посадовцям помилування та інші акти — The Japan Times

У США президент Дональд Трамп надав помилування або інші акти помилування щонайменше 85 посадовцям, яких обвинувачували або засудили у справах, пов’язаних із корупцією. Як повідомляє The Japan Times, серед них переважають республіканці та публічні прихильники руху MAGA.

З 85 виявлених посадовців 36 були обрані від Республіканської партії, ще 19 були республіканцями, призначеними на політичні посади. Дев’ятеро інших або агітували за Трампа, або публічно підтримували його порядок денний. Відомо лише про чотирьох демократів серед отримувачів таких актів, а партійну належність ще 17 посадовців видання не встановило.

Звільнення від покарань

За підрахунками видання, приблизно три чверті з цих 85 людей завдяки рішенням Трампа достроково вийшли з в’язниці, уникли суду чи призначення покарання або відновили певні права, зокрема право володіти зброєю. Загалом вони уникли близько 130 років ув’язнення та понад 15 млн доларів фінансових стягнень.

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Серед помилуваних — колишня членкиня міської ради Лас-Вегаса Мішель Фіоре. У жовтні 2024 року федеральне журі визнало її винною за сімома пунктами обвинувачення у шахрайстві з благодійними коштами. За висновками присяжних, вона зібрала пожертви на меморіал загиблому поліцейському та витратила майже 80 тис. доларів на пластичні операції, весілля доньки й оренду житла. За кілька тижнів до призначення покарання Трамп надав їй повне й безумовне помилування. Фіоре заперечувала, що витрачала пожертви на особисті потреби.

Критика процедури

Колишні та чинні прокурори, юристи й дослідники, опитані виданням, вважають, що такі рішення можуть створювати відчуття безкарності для людей, яким доручено виконувати публічні функції. Адміністрація Трампа зі свого боку заявляє, що президент надає помилування американцям, яких, на її думку, несправедливо переслідувало Міністерство юстиції за адміністрації Джо Байдена.

Видання також зазначає, що у майже 2 тис. випадків застосування актів помилування Трамп відійшов від усталеної практики оцінювання таких справ Міністерством юстиції та дедалі частіше спирався на консультантів, пов’язаних із ним або його найближчим оточенням. Понад три чверті з 85 посадовців не співпрацювали з прокурорами, а більшість не визнавала вини в суді й не висловлювала публічного каяття після засудження.

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