Трамп назвав економіку США найкращою в історії, хоча американці не відчувають її успіхів

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Президент США Дональд Трамп заявив, що американська економіка демонструє найкращі показники за всю історію країни. Водночас він визнав, що високі ціни на бензин заважають громадянам відчути позитивні результати економічної політики його адміністрації. Відповідальність за ситуацію на паливному ринку американський лідер поклав на Іран.

За словами президента США, нинішній стан економіки країни значно перевершує навіть результати його першого президентського терміну. Однак, на його думку, вартість пального впливає на те, як американці оцінюють економічну ситуацію.

«Насправді зараз у нас найкраща економіка за всю історію. Знаєте, під час мого першого президентського терміну економіка була найкращою, але нинішня перевершує навіть її. Однак через ціни на бензин люди не відчувають цього настільки, наскільки відчували б за інших обставин. А ситуація з цінами на бензин виникла через Іран», — заявив Трамп.

Заява американського президента пролунала на тлі проміжних виборів до Конгресу США, які відбулися 3 листопада 2026 року.

За повідомленнями американських медіа, Республіканська партія зазнала низки поразок, зокрема у штатах, де традиційно мала сильні позиції. Серед результатів голосування — перехід Сенату США під контроль демократів.

Про це Трамп заявив для каналу Fox News.

У США президент Дональд Трамп відреагував на результати проміжних виборів, на яких, за даними Fortune, Демократична партія повернула контроль над Палатою представників і Сенатом.

Президент США Дональд Трамп прокоментував перші результати проміжних виборів, які, за повідомленням Interia, були сприятливими для Демократичної партії. У дописі на платформі Truth Social він заявив, що не був серед кандидатів і що за його участі республіканці здобули б переконливу перемогу.

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