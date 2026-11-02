Трамп назвав Ель-Сайєда джихадистом на мітингу в Айові — The Guardian

Президент США Дональд Трамп на передвиборчому мітингу в Даб'юку, штат Айова, 1 листопада неодноразово назвав кандидата від Демократичної партії до Сенату від Мічигану Абдула Ель-Сайєда джихадистом. Про це повідомляє The Guardian. Трамп також сказав, що Конгресу довелося б придбати спеціальний металодетектор для Ель-Сайєда в разі його обрання.

Заяви на мітингу

Ель-Сайєд є прогресивним кандидатом-демократом і практикуючим мусульманином. За словами Трампа, голосувати за Ель-Сайєда було б божевіллям. Президент також протиставив йому кандидата-республіканця Майка Роджерса, заявивши, що країні не потрібні комуністи, джихадисти та Брати-мусульмани.

Виступ відбувся за два дні до проміжних виборів у США, запланованих на вівторок. За даними видання, боротьба за сенатське крісло від Мічигану є напруженою та може суттєво вплинути на те, яка партія контролюватиме Сенат після голосування.

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Підтримка суперника

Додаткову увагу до перегонів привернула колишня суперниця Ель-Сайєда на демократичних праймеріз Хейлі Стівенс. Вона програла йому праймеріз у серпні, відмовилася брати участь у спільній кампанії та вимагала, щоб він публічно відмежувався від реклами зовнішньої групи. У ній зростання цін пов'язували з військовою підтримкою США війни Ізраїлю в Газі.

Ель-Сайєд закликав Стівенс не приходити на захід, де вони мали виступити разом у неділю. Після цього Стівенс підтримала його суперника-республіканця Майка Роджерса. Трамп схвально відгукнувся про її рішення та закликав її приєднатися до Республіканської партії.

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