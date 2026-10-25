Трамп назвав Обаму вкрай некомпетентним — Dawn

Президент США Дональд Трамп у неділю назвав свого попередника Барака Обаму «вкрай некомпетентним» після його виступів на мітингах у Клівленді й Детройті перед проміжними виборами до Конгресу США, призначеними на 3 листопада. Про це повідомляє Dawn.

У дописі на платформі Truth Social Трамп заявив, що Обама «заплатив Ірану мільярди» та нібито відкрив йому шлях до ядерної зброї. Він також згадав підтримку Обамою Гілларі Клінтон і Камали Гарріс на виборах, у яких вони зазнали поразки.

Підтримка кандидатів у Мічигані

Трамп також розкритикував Обаму за підтримку кандидата від Демократичної партії до Сенату США Абдула Ель-Саєда. Його опонент-республіканець Майк Роджерс і союзники Трампа намагаються пов’язати Ель-Саєда з «Братами-мусульманами» та називають його «джихадистом»; видання зазначає, що такі твердження є неправдивими.

Президент заявив, що переміг у Мічигані, повернув автомобільну промисловість і авіабазу, а також створив більше робочих місць, ніж будь-коли раніше. Трамп закликав виборців підтримати Роджерса та назвав Ель-Саєда «фальшивим лікарем».

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Критика Трампа від Обами

За десять днів до голосування Обама агітував за демократів в Огайо та Мічигані. Під час кампанії на підтримку Ель-Саєда він назвав голосування «аварійним вимикачем», який має хоча б частково стримати «безглуздя» президентства Трампа, та закликав повернути підзвітність влади.

Експрезидент також звинуватив Трампа в корупції, розкритикував його політику щодо Ірану й висміяв оздоблення Білого дому. Обама заявив, що адміністрація Трампа зосереджується на другорядних питаннях, зокрема зовнішності та рівні тестостерону військових.

Опитування Reuters/Ipsos, проведене в серпні, показало, що 63% американців вважають: президент та його родина неналежно отримували прибуток від криптовалют після повернення Трампа до Білого дому. Ще 69% опитаних переконані, що на його політичні рішення впливають приватні бізнес-інтереси.

Читай нас у