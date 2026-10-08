Трамп назвав ворогами всіх, хто використовує термін штучний інтелект

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає «ворогом» тих, хто продовжує використовувати термін «штучний інтелект» замість запропонованого ним поняття «суперінтелект». Він нагадав про свій указ, який зобов'язує федеральні органи США використовувати терміни «Super Intelligence» та «SI» замість «Artificial Intelligence» та «AI».

Вимога стосується офіційної кореспонденції, публічних комунікацій, сайтів, звітів та інших документів виконавчої влади.

«Якщо ви використовуєте термін «штучний інтелект» замість «суперінтелекту», ви — ворог», — заявив Трамп.

За задумом президента США, поняття «суперінтелект» точніше відображає можливості сучасних технологій. В указі зазначається, що новітні системи вже значно перевищують те, що передбачалося на момент появи терміна «штучний інтелект», оскільки можуть посилювати людські можливості та відкривати нові способи роботи у різних сферах.

Указ Трампа №14434 під назвою «Inaugurating the Era of Super Intelligence» він підписав 29 вересня. Документ передбачає, що федеральні відомства мають використовувати нову термінологію «максимально дозволеною законом мірою».

Водночас указ не вимагає змінювати вже видані нормативні акти, президентські документи, контракти, гранти чи інші історичні документи.

Джерело: Трамп у своїй соцмережі TruthSocial.