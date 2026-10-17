Президент США Дональд Трамп 8 жовтня у Вашингтоні заявив, що, на його думку, смерть працівника російської лабораторії чуми не була пов’язана з біологічною зброєю.

Заява Трампа

Відповідаючи на запитання журналістів в Овальному кабінеті про можливу причетність біологічної зброї до цього випадку, Трамп сказав, що вони так не вважають. Він також зазначив, що обставини ситуації мають невдовзі з’ясувати.

Про заяву повідомляє The Hindu, яка посилається на AFP. Видання зазначає, що йдеться про працівника російської лабораторії, яка працює з чумою.

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Заклики до прозорості

Росія — держава-агресор — раніше застерігала від поширення, за її формулюванням, неправдивої інформації після появи повідомлень про другий підозрюваний випадок.

Сполучені Штати та Організація Об’єднаних Націй закликали Росію до більшої прозорості щодо ситуації.

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