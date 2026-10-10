Трамп не вирішив, чи транслюватимуть страту Хасана — Deutsche Welle

Президент США Дональд Трамп заявив, що ще не ухвалив рішення щодо прямої трансляції запланованої страти Нідаля Маліка Хасана — колишнього військового психіатра армії США, який у 2009 році влаштував стрілянину на базі Форт-Гуд у Техасі. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Трамп сказав журналістам, що Хасан безумовно заслуговує на смертну кару шляхом розстрілу, однак додав, що ще має визначитися щодо трансляції. Раніше Пентагон повідомив про намір публічно показати страту. Міністр оборони США Піт Гегсет заявив у поширеному відомством відео, що люди мають побачити серйозні наслідки таких злочинів.

Страту призначили на 3 грудня

56-річний Хасан перебуває в камері смертників у Форт-Лівенворті, штат Канзас. Його страту призначили на 3 грудня. Після нападу 2009 року Хасана поранив офіцер, який прибув на місце стрілянини; відтоді він паралізований нижче пояса та пересувається на візку.

Під час стрілянини на військовій базі Форт-Гуд у Техасі Хасан убив 13 людей і поранив ще 32. Deutsche Welle називає цей напад наймасовішою стріляниною на військовій базі в історії США.

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Критика з обох партій

Ідея трансляції викликала заперечення серед республіканців і демократів. Республіканець Остін Скотт заявив, що підтримує смертний вирок, але порівняв трансляцію страт із практикою джихадистів. Його однопартієць Роб Бреснаган наголосив, що страту не слід перетворювати на публічне видовище, а увага має бути зосереджена на справедливості для жертв і їхніх родин.

Демократ Юджин Віндман назвав публічну трансляцію дією, притаманною терористам та авторитарним режимам. Сенатор-демократ Річард Блументаль заявив, що Гегсет перетворює страту на жорстоке й негуманне видовище. Ідею також засудили Управління Верховного комісара ООН з прав людини та президент Конференції католицьких єпископів США.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що не знає, чи трансляція справді відбудеться, і додав, що не дивитиметься її, якщо вона буде публічною.

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