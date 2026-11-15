Трамп нібито обмежив публічні виступи через загрозу замаху — Polsat News

У США президент Дональд Трамп нібито обмежив публічні виступи після повідомлень про можливі плани Ірану здійснити замах на нього та високопосадовців його адміністрації. Про це повідомляє Polsat News з посиланням на ізраїльське видання Israel Hayom.

Дані Моссаду для ЦРУ

За інформацією Israel Hayom, Моссад передав ЦРУ дані, що нібито свідчать про наміри Ірану атакувати президента США та ключових членів його адміністрації. Видання, посилаючись на високопосадовців США й Ізраїлю, стверджує, що ці повідомлення підтвердила ще одна західна розвідувальна служба.

Один зі співрозмовників Israel Hayom заявив, що американська сторона й раніше знала про загрози такого характеру. За його словами, це стало особливо актуальним після загибелі верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї під час американо-ізраїльської операції.

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Посилені заходи безпеки

Як пише Israel Hayom, передані Ізраїлем розвіддані стосуються конкретних нещодавніх загроз, зокрема можливих атак безпілотниками з вибухівкою. Видання зазначає, що протидія таким засобам може бути складною за допомогою звичайних заходів охорони.

За даними Israel Hayom, Трамп і посадовці його адміністрації перебувають під посиленим захистом. Високопосадовці суттєво скоротили публічні заходи, передусім просто неба, а декілька з них переїхали зі своїх домівок до спеціально захищених об'єктів.

Fox News повідомив, що серед посадовців, які змінили місце проживання, є міністр фінансів США Скотт Бессент, відповідальний за санкції проти Ірану. За цими даними, держсекретар Марко Рубіо переїхав до житла на одній із військових баз, а посилені заходи безпеки також запровадили для глави Пентагону Піта Гегсета.

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