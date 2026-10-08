Трамп оголосив про нові виплати американцям напередодні виборів

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Президент США Дональд Трамп напередодні проміжних виборів 3 листопада оголосив про низку фінансових виплат для різних груп американців. Загальна сума вже заявлених прямих виплат становить близько 2,35 млрд доларів.

Однією з останніх ініціатив стала одноразова виплата у розмірі 90 доларів для 20,8 млн американців, які користуються Medicare Part B — частиною державної програми медичного страхування.

У Білому домі заявили, що ці кошти мають допомогти компенсувати зростання витрат на медичне страхування. Гроші планують спрямувати з Medicare Improvement Fund, на який Конгрес виділив 2 млрд доларів.

Водночас виплату отримають не всі американці, зареєстровані в Medicare.

Загалом програмою користуються близько 70,6 млн людей. Право на одноразові 90 доларів не матимуть, зокрема:

малозабезпечені громадяни , чиї внески Part B покриває сама програма;

люди з високими доходами , які сплачують додатковий внесок;

учасники приватної програми Medicare Advantage.

Таким чином, виплата поширюється лише на визначену частину учасників Medicare.

Це не перша фінансова ініціатива адміністрації Дональда Трампа напередодні проміжних виборів.

Раніше майже 950 тисячам американців, які купують медичну страховку через державний портал Healthcare.gov, почали виплачувати по 500 доларів. У Білому домі ці кошти назвали поверненням надмірних зборів, які, за твердженням адміністрації, були стягнуті з користувачів програми Affordable Care Act за попередньої адміністрації Джо Байдена.

Водночас виплати не поширюються на всіх приблизно 19 млн американців, які користуються Obamacare. Кошти отримують лише визначені категорії учасників федеральної програми Healthcare.gov.

За підрахунками Reuters, близько 71% людей, які мають право на ці 500 доларів, проживають у штатах, де цього року проходять конкурентні вибори до Сенату або на посаду губернатора.

Окремо Дональд Трамп запропонував виплачувати по 5 тисяч доларів усім повнолітнім громадянам США, якщо республіканці збережуть контроль над Конгресом після листопадових виборів.

За оцінкою Reuters, реалізація такої програми могла б коштувати близько 1,2 трлн доларів, що становить приблизно 16% федерального бюджету США.

Для запуску програми необхідне схвалення Конгресу. Водночас ця ініціатива наразі не отримала достатньої підтримки законодавців.

Ще одним рішенням напередодні виборів стало оголошення адміністрації президента США про виділення 150 млн доларів на будівництво та модернізацію ліній електропередач в Алясці.

Про це стало відомо 5 жовтня — того самого дня, коли віцепрезидент Джей Ді Венс проводив у штаті передвиборчу кампанію на підтримку республіканського сенатора Дена Саллівана, якому належить переобратися.

Тижнем раніше Дональд Трамп також оголосив про плани будівництва в Алясці нового трубопроводу для транспортування скрапленого природного газу. Водночас Джей Ді Венс зазначив, що деталі цього проєкту ще мають бути узгоджені.

Таким чином, напередодні проміжних виборів адміністрація Дональда Трампа оголосила про низку фінансових заходів, які стосуються різних груп американців. Самі вибори 3 листопада визначать склад Конгресу США та майбутній баланс політичних сил у ньому.

У Сан-Антоніо, штат Техас, США, щонайменше 12 протестувальників переривали виступ президента Дональда Трампа на передвиборчому мітингу. Трамп агітував за генерального прокурора Техасу Кена Пакстона, який балотується до Сенату США від Республіканської партії.

Губернатор Каліфорнії у США Гевін Ньюсом назвав огидними та несумісними з посадою висловлювання президента Дональда Трампа про можливу атаку Ірану на Лос-Анджелес або Сан-Дієго. Ньюсом доручив Центру оцінювання загроз штату активно стежити за ситуацією, якщо іноземні сторони сприймуть слова президента як запрошення атакувати Каліфорнію.

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