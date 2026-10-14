Трамп оголосив про створення у США групи з надінтелекту — Deutsche Welle

Президент США Дональд Трамп оголосив про створення Super Intelligence Force — робочої групи, яка координуватиме дії американського уряду у сфері штучного інтелекту. Її очолить директор з національної безпеки та радник президента з питань ШІ Джей Клейтон, повідомляє Deutsche Welle.

За словами Трампа, група має забезпечити лідерство США у розвитку так званого надінтелекту, захищати інтереси та покращувати життя американців. Назва ініціативи відсилає до вересневого указу президента, яким термін «штучний інтелект» перейменували на «надінтелект».

Повноваження групи

Білий дім не оприлюднив офіційних відомостей про повноваження Super Intelligence Force. Водночас The Wall Street Journal і Politico повідомили про копію статуту групи. Згідно з ним, серед напрямів її роботи — біобезпека, загрози водопостачанню, фінансові послуги, енергетична інфраструктура, транспорт, сільське господарство та екстрені служби.

Група має співпрацювати з Пентагоном, Міністерством юстиції, Міністерством внутрішньої безпеки та Федеральною торговою комісією для підготовки рекомендацій щодо законодавчих змін. Вона також може розглянути законодавчу вимогу для лабораторій ШІ повідомляти уряд про порушення безпеки, хакерські атаки та випадки обходу захисних обмежень моделей, а також створення автоматичних сповіщень.

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Протягом 120 днів робоча група повинна подати Трампу та главі апарату Білого дому Сюзі Вайлз звіт про ризики ШІ. Він зосереджуватиметься на можливих загрозах цивільним свободам і кібербезпеці, стандартах для передових моделей та наслідках можливого надмірного регулювання. Трамп заявляв, що не хоче, аби регулювання стримувало розвиток цієї галузі.

Склад і реакція

За даними статуту, про який повідомили медіа, заступниками Клейтона мають стати голова Федеральної торгової комісії Ендрю Фергюсон, заступник міністра оборони з досліджень та інженерії Еміл Майкл і директор Управління кадрової служби Скотт Купор. До робочої групи також увійшли віцепрезидент Джей Ді Венс і міністр оборони Піт Гегсет. Колишній радник Білого дому з питань ШІ Девід Сакс і колишня держсекретарка Кондоліза Райс зазначені як зовнішні учасники.

Politico писало, що кількох впливових сенаторів-республіканців не поінформували про плани до оголошення. Демократична конгресвумен Лорі Трехан розкритикувала ініціативу, заявивши CNN, що вона не замінює законодавства та запобіжників для провідних лабораторій ШІ.

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