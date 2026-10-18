Трамп підтримав переобрання Нетаньягу перед виборами в Ізраїлі — Anadolu Agency

Президент США Дональд Трамп підтримав переобрання прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу напередодні виборів, призначених на 27 жовтня. У дописі на платформі Truth Social він заявив про свою «повну і цілковиту підтримку» ізраїльського прем’єра, повідомляє Anadolu Agency.

Заява Трампа

Трамп похвалив лідерство Нетаньягу та його співпрацю з Вашингтоном, зокрема у протистоянні Ірану. Він заявив, що якщо ізраїльтяни оберуть іншого лідера, Сполученим Штатам доведеться виконувати цю роботу самим, чого він не хоче.

Президент США назвав ізраїльського прем’єра «сильним, хоробрим і блискучим». За словами Трампа, Нетаньягу став сильнішим попри тиск, зокрема опозицію всередині Ізраїлю.

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Кампанія та війна в Газі

Виборча кампанія Нетаньягу відбувається на тлі критики його керівництва через безпекову ситуацію, війну в Газі та міжнародне становище Ізраїлю. За даними палестинської влади, від жовтня 2023 року Ізраїль убив у Газі понад 74 тисячі палестинців і поранив більш як 175 тисяч, а близько 90% інфраструктури анклаву було пошкоджено або зруйновано.

У листопаді 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галланта за звинуваченнями у воєнних злочинах і злочинах проти людяності в Газі. Міжнародний суд ООН також розглядає позов Південної Африки, до якого приєдналися кілька країн, щодо звинувачень Ізраїлю в геноциді палестинців у Газі.

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