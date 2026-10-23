Трамп підтвердив відновлення доступу України до Starlink

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Президент США Дональд Трамп підтвердив повернення Україні доступу до мережі Starlink, однак не став уточнювати, чи спілкувався особисто з американським підприємцем Ілоном Маском щодо ситуації з роботою супутникового зв’язку.

За словами Трампа, деталі про те, хто саме здійснював дзвінки, не є суттєвими, оскільки найголовнішим підсумком є сам факт відновлення роботи системи.

«Я не хочу коментувати це, знаєте, чи я телефонував, чи хтось інший телефонував, це не має значення. Здається, головне те, що він (Ілон Маск – «Главком») відновив доступ», – сказав Трамп.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп звернувся до Ілона Маска з вимогою скасувати ліміти на використання військової версії мережі Starlink українськими силами.

Журналісти зазначають, що одразу після телефонної розмови між ними система повернулася до звичного режиму роботи. Українська сторона вже зафіксувала зростання швидкості зв'язку, хоча функціонал відновлено ще не повністю.

Раніше WSJ повідомив, що Трамп дзвонив до Маска з вимогою скасувати обмеження Starlink для України.

До цього президент США Дональд Трамп заявив, що не причетний до обмеження доступу України до Starshield — військової версії супутникової системи Starlink.

Сам Маск стверджував, що він також ні при чому - мовляв, Starshield належить уряду США та перебуває під його контролем, рішення щодо обмежень у використанні системи ухвалюють американські військові та президент США.

Однак за даними The Wall Street Journal, вони обидва причетні до сповільнення Starshield: відомий путінолюб Маск звернувся до Трампа з пропозицією запровадити обмеження швидкості в системі, а президент США погодився.

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