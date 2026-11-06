Трамп після поразки республіканців на виборах з’явився з новою червоною кепкою Veto

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На робочому столі президента США Дональда Трампа в Овальному кабінеті помітили нову червону кепку з написом «Veto». Вона може бути відсиланням до заяв американського лідера про намір активно використовувати право вето, якщо демократи отримають більшість у Конгресі.

Під час спілкування Дональда Трампа з журналістами в Овальному кабінеті на його робочому столі помітили червону кепку з написом «Veto».

Новий головний убір з'явився після проміжних виборів, які стали невдалими для президентської Республіканської партії.

Ще до голосування Трамп заявляв, що в разі здобуття Демократичною партією більшості в Конгресі готовий активно застосовувати президентське право вето. На його думку, це зрештою змусить політичних опонентів іти на компроміс та укладати двопартійні угоди.

Раніше Дональд Трамп регулярно з'являвся на публіці в червоній кепці з білим написом «Make America Great Again» («Зробімо Америку знову великою»). На звороті або з боків головного убору часто розміщували написи «Trump 2024» та інші варіації.

Широкої популярності така кепка набула під час президентської кампанії Трампа у 2016 році. Сам політик постійно носив її на мітингах та під час інтерв'ю.

Водночас фраза «Make America Great Again» не була придумана Трампом. Її використовував Рональд Рейган під час президентської кампанії 1980 року, а також Білл Клінтон у 1992 році.

Сам Дональд Трамп зареєстрував цей вислів як торговельну марку у 2012 році.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у Вашингтоні присвятив перший публічний захід після проміжних виборів будівництву бального залу в Білому домі.

Президент США Дональд Трамп міг не лише не боятися поразки республіканців на проміжних виборах до Конгресу, а й розглядати її як можливість для нового політичного протистояння з демократами. Конфлікт із опонентами може відповідати звичному стилю політичної боротьби американського лідера.

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