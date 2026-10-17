Трамп планує обговорити з Путіним можливий випадок чуми в Росії — The Hindu

Президент США Дональд Трамп заявив у Вашингтоні, що найближчим часом проведе розмову з президентом Росії Владіміром Путіним щодо можливого випадку чуми в сибірському дослідницькому інституті. Про це повідомляє The Hindu.

Запланована розмова

Виступаючи перед журналістами в Білому домі 6 жовтня, Трамп сказав, що поговорить із Путіним про цей випадок «дуже скоро». За його словами, США ведуть із цього питання «дуже глибокі обговорення».

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Розслідування смерті працівника

Органи охорони здоров’я Російської Федерації, держави-агресора, розслідують смерть працівника протичумного інституту в Сибіру. За даними влади, смерть пов’язали з пневмонією невідомого походження.

Джерело не наводить подробиць розслідування, часу запланованої розмови чи підтвердження того, що смерть працівника була спричинена чумою.

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