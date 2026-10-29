Трамп помилково назвав генерала Сільвію жінкою, коментуючи його звільнення — Interia

Президент США Дональд Трамп у Південній Кароліні прокоментував усунення генерал-лейтенанта Бретта Сільвії з посади директора зі стратегії, планування та політики в Об’єднаному комітеті начальників штабів США. Говорячи про пошук причетних до витоків інформації, Трамп заявив, що Сільвія матиме серйозні проблеми, однак помилково вжив щодо військового займенник жіночого роду, повідомляє Interia.

Усунення з посади

Сільвію усунули з посади на початку цього тижня. Він прослужив у збройних силах США 32 роки, а посаду головного стратега в Об’єднаному комітеті начальників штабів обіймав менш як рік.

В офіційному повідомленні військові подякували генерал-лейтенанту за роки служби. Водночас джерела Reuters у військових структурах повідомили, що рішення було терміновим і пов’язаним із міркуваннями національної безпеки. За їхніми словами, Пентагон підозрює Сільвію в передаванні медіа чутливої інформації.

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Розслідування Мін’юсту

Один із високопосадовців Пентагону також стверджував, що Сільвія тричі не пройшов перевірку на поліграфі, під час якої його запитували про можливі витоки до медіа. Зокрема, йшлося про дані щодо вартості кампанії проти Ірану, яка, за інформацією джерел Reuters, перевищила 47 млрд доларів.

За даними Interia, розслідування щодо генерал-лейтенанта перебрало Міністерство юстиції США.

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