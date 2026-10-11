Трамп пообіцяв $5 000 кожному дорослому, якщо республіканці збережуть більшість — The Hill

Президент США Дональд Трамп під час виступу в Сан-Антоніо пообіцяв виплатити по $5 000 кожному повнолітньому американцю, якщо Республіканська партія збереже вузьку більшість у Палаті представників і Сенаті. Як повідомляє The Hill, він повторив цю обіцянку напередодні проміжних виборів до Конгресу.

Трамп заявив, що американці можуть розраховувати на виплати в разі перемоги республіканців в обох палатах Конгресу. Видання зазначає, що попередні обіцянки Трампа щодо чеків, які мали фінансуватися за рахунок митних надходжень і заощаджень Департаменту державної ефективності, не були реалізовані.

Інші виплати перед виборами

Пропозиція щодо $5 000 є однією з кількох виплат, пов'язаних із політикою адміністрації. Уже здійснюється план надсилання виплат по $90 більш ніж 20 млн учасників Medicare Part B. За словами Трампа, ці кошти мають допомогти сплатити внески за програмою Medicare Part B; фінансувати їх планують із Medicare Improvement Fund.

Окремо майже 1 млн людей мають отримати чеки по $500 через нібито переплати за умовами Закону про доступне медичне обслуговування. До листів із чеками додають звернення Трампа, в якому він звинувачує адміністрацію Джо Байдена в завищенні платежів для фінансування HealthCare.gov.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Оцінки експертів з етики

Експерти з етики по-різному оцінюють ці ініціативи. Колишній головний юрист Білого дому з питань етики Річард Пейнтер назвав обіцянку виплат у разі перемоги республіканців безглуздою, але не незаконною. Він також висловив сумнів, що Конгрес погодить відповідне фінансування.

Головна юрисконсультка з питань етики та протидії корупції Democracy Defenders Fund Вірджинія Кантер заявила, що виплати за кілька тижнів до виборів можуть бути спрямовані на вплив на голосування на користь кандидатів-республіканців. Вона також поставила під сумнів законність таких рішень, наголосивши на повноваженнях Конгресу щодо бюджетних видатків.

Демократичний національний комітет подав позов через фінансування телевізійної реклами, присвяченої Трампу. За оцінкою The New York Times, на ці ролики вже витратили понад $11 млн.

Читай нас у