Трамп пообіцяв американцям дешевше пальне завдяки нафті з Венесуели

Президент США Дональд Трамп заявив, що країна отримає першу партію венесуельської нафти обсягом мільйон барелів. Він стверджує, що поставка не коштуватиме американським платникам податків грошей, і обіцяє швидке зниження цін на бензин та дизель. Трамп також анонсував масштабну нафтову угоду з Венесуелою, яка, за його словами, може стати найбільшою у світі.

Сполучені Штати отримають мільйон барелів венесуельської нафти без витрат для американських платників податків. Президент США назвав цю партію лише початком масштабніших поставок. Він заявив, що згодом до країни можуть надійти мільярди барелів. «Це лише перша партія з мільярдів барелів, що надійдуть згодом», — написав Трамп. За його словами, нафту доправлять до міста Корпус-Крісті в штаті Техас. Там президент планує провести мітинг. Водночас у на переробку, транспортування та ситуація на внутрішньому ринку. Тому фактичний вплив венесуельських поставок на ціни ще належить оцінити.

Трамп назвав поставку результатом військової операції

Президент США також заявив, що домовленості стали можливими завдяки «надзвичайно успішній військовій операції» у Венесуелі та відновленню відносин між двома країнами. Крім того, Трамп анонсував те, що назвав «найбільшою нафтовою угодою в історії світу». Проте подробиць цієї угоди він не навів. Зокрема, поки що немає детальної інформації про загальні обсяги майбутніх поставок, їхні строки та фінансові умови.

Таким чином, заяви президента окреслюють плани США щодо отримання венесуельської нафти, але самі по собі ще не підтверджують ані масштабів майбутньої співпраці, ані того, наскільки відчутно вона вплине на ціни для споживачів.

Чому тема пального важлива для Трампа

Питання вартості бензину має для американців практичне значення, адже впливає на щоденні витрати водіїв, транспортні витрати бізнесу та ціни на товари й послуги. Тому обіцянка здешевлення пального може стати важливою темою внутрішньої політики США.

Проміжні вибори до Конгресу США призначені на 3 листопада. Американці обиратимуть представників до Палати представників і частину сенаторів. Результати цих виборів визначатимуть, якою буде розстановка сил у Конгресі та наскільки легко адміністрації Трампа буде просувати свої рішення.

На цьому тлі президент наголошує на можливих економічних перевагах співпраці з Венесуелою. Водночас, чи перетворяться заявлені плани на реальні поставки в обіцяних обсягах і чи призведуть вони до помітного падіння цін на пальне, залежатиме від подальших домовленостей та ситуації на нафтовому ринку. Про майбутню поставку Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Президент США Дональд Трамп 27 жовтня на передвиборчому мітингу в Корпус-Крісті, штат Техас, припустив, що Венесуела може стати 51-м штатом Сполучених Штатів. Він також сказав, що в такому разі країна могла б обирати губернатора замість президента.

Середня роздрібна ціна автомобільного пального в США за час перебування Дональда Трампа на посаді становила $3,472 за галон ($0,92 за літр), що перевищило середній показник за всі чотири роки президентства Джо Байдена ($3,471 за галон).

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