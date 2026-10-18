Президент США Дональд Трамп під час передвиборчого мітингу в Гайленд-Гайтс, штат Кентуккі, заявив, що Міністерство оборони США інвестує у відновлення фармацевтичного підприємства у штаті, якщо республіканці переможуть на проміжних виборах. Про це повідомляє Fortune.

Трамп виступав на підтримку кандидатів-республіканців, зокрема Еда Ґаллрейна, який балотується до Палати представників США. Президент не навів подробиць щодо обсягів можливих інвестицій, конкретного підприємства чи строків реалізації такого рішення.

Заяви про повноваження

На мітингу Трамп також говорив про власний вплив під час другого терміну в Білому домі. Він згадав рішення американської влади називати Мексиканську затоку затокою Америки та сказав, що, на його думку, не зміг би зробити цього під час першої каденції.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Президент також заявив, що перейменував канадське озеро Онтаріо на «озеро Америки». Крім того, він повторив обіцянку виплатити по 5 тисяч доларів кожному повнолітньому американцю в разі перемоги республіканців на виборах до обох палат Конгресу. Fortune зазначає, що для такого кроку знадобилося б схвалення Конгресу, а його вартість могла б перевищити 1 трильйон доларів.

Підтримка кандидата-республіканця

Під час виступу Трамп запросив на сцену Ґаллрейна, який переміг чинного конгресмена Томаса Мессі на праймеріз Республіканської партії. За даними видання, Мессі вимагав оприлюднення матеріалів у справі Джеффрі Епштейна та виступав проти війни з Іраном, що викликало невдоволення Трампа.

Коли президент назвав Мессі «jerk» і «loser» та представив Ґаллрейна як лояльнішу заміну, реакція аудиторії була стриманою: приблизно половина присутніх аплодувала, а інші не відреагували.

Читай нас у