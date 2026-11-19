Президент США Дональд Трамп заявив, що не ухвалюватиме жодних остаточних рішень стосовно російсько-української війни без участі та консультацій із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив телеканал NBC News із посиланням на коментар американського лідера журналісту Річарду Енгелу.

За словами журналіста, ця заява пролунала у відповідь на позицію Володимира Зеленського, який наголосив, що оскільки його не було на зустрічі в Китаї, жодних рішень щодо України там ухвалювати не повинні. Дональд Трамп погодився з цим аргументом, зазначивши, що не ухвалював би жодних фінальних рішень щодо війни в Україні без Зеленського.

Джерело: NBC News.

Коментар президента США прозвучав у четвер, 19 листопада 2026 року, у день, коли в китайському місті Шеньчжень відбулася тристороння зустріч Дональда Трампа, лідера КНР Сі Цзіньпіна та очільника кремля володимира путіна. Під час заходу Трамп підкреслював важливість діалогу для завершення війни, тоді як путін у своєму виступі також згадав про війну проти України.

Відео: Трамп уперше публічно назвав Путіна другом і запізнився до Сі Цзіньпіна.

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