Трамп пообіцяв стати Містером Вето для демократичного Конгресу – Bloomberg

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Президент США Дональд Трамп заявив про готовність масово накладати вето на законодавчі ініціативи у разі здобуття Демократичною партією більшості в Конгресі за підсумками проміжних виборів, які відбудуться у вівторок, 3 листопада.

Американський лідер підкреслив, що відхилятиме пропозиції опонентів, змушуючи їх шукати компроміси після кількох місяців блокування ініціатив. За даними опитувань, демократи мають високі шанси здобути контроль принаймні над однією з палат Конгресу на тлі напруженої передвиборчої боротьби.

«Вони (демократи - ред.) надсилатимуть різні пропозиції, а я накладатиму на них вето. Зрештою, після місяця чи двох, коли все відхилятиметься - адже це просто марнування часу, - вони прийдуть і будуть домовлятися», - сказав Трамп.

Джерело: Bloomberg.

Демократична партія США розпочала підготовку законодавчих ініціатив, спрямованих на обмеження повноважень президента Дональда Трампа. Опозиція розраховує здобути контроль над Палатою представників на майбутніх проміжних виборах і використати більшість для посилення контролю Конгресу над Білим домом. Головною метою ініціатив є запровадження законодавчих механізмів стримування президентської влади та запобігання можливим зловживанням.

Демократи у США готуються в разі здобуття контролю над Конгресом після виборів 3 листопада ініціювати розслідування щодо фінансів родини президента Дональда Трампа, діяльності Пентагону та імміграційної політики.

У США рейтинг схвалення президента Дональда Трампа на початку жовтня знизився до 30%, свідчить опитування Pew Research Center. Це найнижчий показник другого президентського терміну Трампа та один із найнижчих рівнів підтримки глави Білого дому напередодні проміжних виборів за останні десятиліття.

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