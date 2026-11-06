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Президент США Дональд Трамп негативно оцінив закон, який забороняє імпорт російського палива до Сполучених Штатів. Американський лідер назвав документ «досить поганим» і заявив, що розбереться в цьому питанні.

Під час спілкування з журналістами один із представників медіа звернув увагу Трампа на танкер із російським дизельним паливом, який перетинає Атлантичний океан і, ймовірно, прямує до США.

Журналіст нагадав, що у 2022 році Конгрес ухвалив закон, який забороняє вивантаження такого палива на території Сполучених Штатів. Документ підписав тодішній президент Джо Байден.

Спочатку Трамп уточнив, чи йдеться про закон Джонса. Однак журналіст пояснив, що має на увазі інший законодавчий акт, ухвалений Конгресом і підписаний Байденом.

Після цього американський президент негативно висловився щодо документа.

«А, Байденом? Як ви взагалі імпортуєте... Що ж, тоді це, мабуть, досить поганий закон. Я вивчу це питання. Звичайно», — заявив Трамп.

Таким чином, президент США пообіцяв розібратися з чинною забороною, але не уточнив, чи планує його адміністрація переглядати закон або вживати інших заходів.

Раніше Трамп і російський диктатор Володимир Путін уклали домовленість щодо дизельного палива, яка передбачає часткове послаблення санкційних обмежень і дає Росії змогу експортувати до США обмежені обсяги пального.

Це рішення було пов'язане зі спробою американської адміністрації відреагувати на подорожчання дизеля напередодні проміжних виборів у США. Зростання цін викликало невдоволення серед американців.

Однак республіканці зазнали поразки на проміжних виборах, і кроки адміністрації Трампа не допомогли партії уникнути невдалого результату.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Наразі два з трьох нафтових танкерів із російським паливом, які прямували до США, змінили маршрут. Це поставило під загрозу раніше укладену дизельну угоду між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.

Також перемога Демократичної партії на виборах до Конгресу США може завадити реалізації масштабних оборонних ініціатив президента Дональда Трампа. Під загрозою опинилися, зокрема, проєкт протиракетної оборони «Золотий купол» і програма створення «Золотого флоту».

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