Трамп пообіцяв врегулювати позови щодо Кемп-Лежен за перемоги республіканців — The Hill

Президент США Дональд Трамп на передвиборчому мітингу в Грінвіллі, штат Північна Кароліна, заявив, що доручить Міністерству юстиції якомога швидше врегулювати всі інші обґрунтовані позови щодо забрудненої води на базі морської піхоти Кемп-Лежен. Це, за його словами, станеться, якщо кандидати від Республіканської партії переможуть на виборах до Палати представників і Сенату США, повідомляє The Hill.

«Якщо ми не переможемо, грошей не буде. Якщо переможемо — ви їх отримаєте», — сказав Трамп. Він також заявив, що його адміністрація вже виплатила 1 млрд доларів ветеранам та їхнім родинам, яких торкнулося забруднення.

Забруднення води на базі

Військовослужбовці та їхні родини пили воду на базі Кемп-Лежен і використовували її для купання з 1953 до 1987 року. Вода була забруднена трихлоретиленом — безбарвним розчинником, який застосовують для очищення металу. Речовина може тривалий час залишатися у ґрунтових водах та спричиняти тяжкі захворювання, зокрема рак і хворобу Паркінсона.

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Військові виявили проблему з якістю води лише у 1982 році. Закон PACT, ухвалений у 2022 році, дозволяє постраждалим звертатися по виплати до Міністерства у справах ветеранів США або подавати позови проти уряду через хвороби, пов’язані із забрудненням.

Неврегульовані вимоги

Щодо умов на Кемп-Лежені тривають десятки цивільних позовів проти уряду США, а перший судовий розгляд має розпочатися наступного тижня. У 2023 році Міністерство юстиції та ВМС США запровадили програму Elective Option для прискорених виплат людям із визначеними захворюваннями.

У межах програми залишаються понад 400 тисяч неврегульованих вимог. Деякі заявники стверджують, що уряд відмовив їм у компенсації або запропонував меншу суму, ніж вони вважали належною. Трамп заявив, що кошти мають надходити родинам, а не адвокатам, які ведуть судові справи.

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