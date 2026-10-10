Трамп попросив Верховний суд США поновити позов проти Клінтон — TimesLIVE

Президент США Дональд Трамп звернувся до Верховного суду США з проханням поновити відхилений позов проти своєї суперниці на виборах 2016 року Гілларі Клінтон, колишнього директора ФБР Джеймса Комі та інших осіб. Як повідомляє TimesLIVE, Трамп стверджує, що відповідачі нібито змовилися пов’язати його виборчу кампанію з Росією, щоб вплинути на вибори 2016 року.

Відхилений позов і санкції

Трамп подав позов до федерального суду у Флориді 2022 року, коли не обіймав посаду президента після поразки на виборах 2020 року. Серед відповідачів також були колишній співробітник британської розвідки Крістофер Стіл, Національний комітет Демократичної партії та інші особи.

У позові стверджувалося, що Клінтон та її союзники поширювали нібито неправдиву версію про змову кампанії Трампа з Росією. Зокрема, документ містив звинувачення в рекеті та змові з метою завдати шкоди неправдивими твердженнями.

Окружний суддя Дональд Мідлбрукс відхилив справу, вказавши, зокрема, що Трамп запізно подав частину вимог. Суддя порівняв позов із «двохсотсторінковим політичним маніфестом», у якому викладено претензії до опонентів Трампа. Згодом Мідлбрукс зобов’язав Трампа та його провідну адвокатку в цій справі Аліну Хаббу сплатити майже 1 млн доларів судових витрат і зборів.

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Аргументи сторін

Суддя зазначив, що позов був спрямований на недобросовісне просування політичного наративу, та вказав на зловживання судовими процедурами, свідомо неправдиві фактичні твердження і необґрунтовані юридичні теорії. Апеляційний суд 11-го округу США в Атланті 2025 року підтримав і відхилення позову, і санкції.

Адвокати Трампа та Хабби у зверненні до Верховного суду заявили, що строк для подання позову слід було продовжити, оскільки Трамп відкладав судовий процес під час свого першого президентського терміну, щоб виконувати конституційні обов’язки. Вони також заявили, що втручання Верховного суду потрібне для захисту президентства.

Розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера 2019 року встановило, що Росія — держава-агресор — систематично втручалася у вибори президента США 2016 року. Водночас воно не встановило, що учасники кампанії Трампа вступили у змову або координували дії з урядом Росії щодо втручання у вибори.

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