Трамп послався на виконавчий привілей у справі Центру Кеннеді — The Hill

У США Білий дім послався на виконавчий привілей, щоб заблокувати передання частини записів про комунікації президента Дональда Трампа у судовій справі щодо майбутнього Центру виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді. Як повідомляє The Hill, позивачка Джойс Бітті вимагає документи про участь Трампа в ухваленні рішень щодо установи.

Позиція Білого дому

У поданні до суду в середу заступник юрисконсульта Білого дому Джошуа Гойт заявив про виконавчий привілей щодо інформації, документів і комунікацій між Трампом, його радниками та працівниками Центру Кеннеді, які стосуються управління й роботи закладу. Це також поширюється на окремі свідчення, надані під час допитів.

За словами Гойта, Бітті домагається доступу до конфіденційних контактів президента, його радників і працівників центру, які консультували Трампа та його команду щодо президентських обов’язків і роботи установи.

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Аргументи позивачки

Бітті, демократка від штату Огайо та членкиня ради Центру Кеннеді за посадою, оскаржує плани тимчасово закрити заклад для реконструкції й додати ім’я Трампа до будівлі. Її адвокати назвали посилання на виконавчий привілей безпрецедентним. На їхню думку, ці комунікації не підпадають під такий захист, оскільки Трампа позиваються як голову ради неприбуткової корпорації, а не як президента.

Міністерство юстиції США відкинуло запит Бітті, назвавши його надто широкою «рибальською експедицією». Минулого року Трамп призначив себе головою Центру Кеннеді після звільнення кількох членів ради та заміни їх посадовцями адміністрації й союзниками. Федеральний суддя Крістофер Купер навесні скасував рішення ради додати ім’я президента на фасад будівлі та заблокував подальші спроби зробити це в іншій формі.

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