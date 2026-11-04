Трамп пов’язав поразку республіканців із війною з Іраном — The Hill

У США президент Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном частково стала причиною масштабних втрат Республіканської партії на проміжних виборах. В інтерв’ю The Wall Street Journal він назвав близькосхідний конфлікт одним із чинників результату голосування та сказав, що зробив би це знову.

Ціни на пальне

Як повідомляє The Hill, війна триває дев’ятий місяць і розпочалася наприкінці лютого. Відтоді у США та інших країнах суттєво зросли ціни на бензин і дизельне пальне, зазначає видання.

Трамп назвав високу вартість пального найбільшим чинником невдач кандидатів-республіканців. За даними The Hill, зростання цін посилило невдоволення виборців, адже під час кампанії 2024 року Трамп обіцяв припиняти іноземні війни.

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Прогнози щодо результатів

Decision Desk HQ прогнозував, що республіканці втратять щонайменше сім місць у Сенаті. Станом на ранок після виборів результати перегонів у Міссісіпі та на Алясці ще не були оголошені.

У Палаті представників, за прогнозом Decision Desk HQ, Республіканська партія втратила 30 місць, водночас результати понад 20 перегонів ще очікувалися. Серед кандидатів, яких підтримував Трамп, генеральний прокурор Техасу Кен Пакстон програв демократу Джеймсу Таларіко з різницею у 12 відсоткових пунктів. Сенаторка від Південної Кароліни Дарлін Грем поступилася демократці Енні Ендрюс із різницею у чотири відсоткові пункти.

Трамп сказав, що намагався допомогти обом кандидатам, але визнав обмеженість своїх можливостей і наявність вад у деяких претендентів. Він також заявив про готовність співпрацювати з демократами, водночас нагадавши про право вето на законопроєкти, ухвалені Конгресом.

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