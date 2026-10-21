Трамп пов’язав рішення щодо E-15 і позовів із перемогою республіканців — Rolling Stone

У США президент Дональд Трамп під час передвиборчих виступів пов’язав рішення щодо продажу пального E-15 у Канзасі та врегулювання позовів про забруднення води в Північній Кароліні з перемогою республіканців на виборах. Про це повідомляє Rolling Stone.

Продаж пального E-15

На мітингу в Канзасі Трамп говорив про сенатора-республіканця Роджера Маршалла, який балотується на переобрання. Він заявив, що за присутності Маршалла в Сенаті зробить цілорічний продаж пального E-15 постійним. Водночас президент сказав, що не зробить цього, якщо до Сенату оберуть демократа Адама Гамільтона.

E-15 — це бензин із додаванням етанолу, який виробляють із кукурудзи. Продаж такого пального зазвичай регулюють з екологічних причин, однак адміністрація Трампа, за даними видання, нещодавно послабила ці обмеження, щоб знизити ціни на бензин і підтримати фермерів, які вирощують кукурудзу.

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Позови щодо забруднення води

Наступного дня Трамп виступив у Північній Кароліні, де згадав вимоги компенсацій для людей, які зазнали впливу токсичних речовин у воді поблизу бази морської піхоти Кемп-Леджен у 1953–1987 роках. За даними Rolling Stone, тисячі потерпілих досі очікують виплат, а їхні справи загрузли в бюрократичних процедурах Міністерства юстиції США.

Трамп заявив, що в разі перемоги республіканців у Палаті представників і Сенаті доручить Міністерству юстиції якомога швидше врегулювати всі обґрунтовані позови. Він також додав, що без такої перемоги, за його словами, грошей не буде.

Видання також зазначає, що Трамп просуває пропозицію про так звані дивіденди Трампа — виплату по 5 тисяч доларів кожному повнолітньому американцю. За оцінкою Rolling Stone, така програма коштувала б понад 1 трильйон доларів.

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