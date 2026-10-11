Трамп припустив перейменування Ормузької протоки на протоку Трампа — Anadolu Agency

Президент США Дональд Трамп під час передвиборчого мітингу в Теннессі заявив, що Іран може посилити свої дії напередодні проміжних виборів до Конгресу США 3 листопада. За його словами, Тегеран може вважати, що це зашкодить Сполученим Штатам, повідомляє Anadolu Agency.

Заяви про протистояння з Іраном

Трамп також заявив, що Вашингтон може швидко завершити протистояння з Іраном. Він стверджував, що виявляв стриманість щодо Тегерана, попри, за його словами, знищення іранського флоту.

Президент США також стверджував, що від кінця лютого було потоплено 159 іранських кораблів. Раніше він говорив, що війна з Іраном може завершитися невдовзі після виборів 3 листопада. Трамп не бере участі у виборах, однак проводить кампанію на підтримку республіканців, які прагнуть зберегти контроль над однією або обома палатами Конгресу.

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Ормузька протока та рамкова угода

Окремо Трамп припустив можливість перейменування Ормузької протоки на протоку Трампа. У матеріалі зазначається, що США та Ізраїль розпочали війну проти Ірану 28 лютого, після чого Тегеран відповів ракетними та дроновими ударами в регіоні. Це фактично зупинило комерційний рух нафти через стратегічну водну артерію та спричинило зростання світових цін на енергоносії.

У червні США та Іран підписали рамкову угоду після посередницьких зусиль Пакистану й Катару, щоб припинити бойові дії та розпочати переговори. Її реалізація згодом зупинилася через розбіжності, зокрема щодо безпеки та судноплавства в Ормузькій протоці.

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