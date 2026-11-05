Трамп присвятив перший захід після виборів бальному залу в Білому домі — TimesLIVE

Президент США Дональд Трамп у Вашингтоні присвятив перший публічний захід після проміжних виборів будівництву бального залу в Білому домі. Як повідомляє TimesLIVE, це сталося 4 листопада, через кілька годин після того, як Республіканська партія зазнала значних втрат на виборах.

Остання сталева балка

Після ранкового мовчання адміністрації Трамп у другій половині дня запросив журналістів на церемонію, під час якої робітники підняли останню сталеву балку нової споруди. Президент поспілкувався з будівельниками та вдруге за тиждень розповів про проєкти з благоустрою у столиці США.

За його словами, колони бального залу вирізьблять із вапняку та виконають у коринфському стилі. Під час майже 20-хвилинного заходу Трамп також говорив про майбутні люстри й мармурову підлогу в приміщенні.

Критика пріоритетів

Демократи здобули контроль над Сенатом і Палатою представників, зокрема перемігши у штатах, які зазвичай суттєво підтримують республіканців. За даними видання, масштаби політичної поразки спонукали Білий дім визнати непопулярність війни США та Ізраїлю з Іраном.

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Деякі республіканські стратеги закликали адміністрацію завершити війну та зосередитися на зниженні цін для американських споживачів, а не на престижних будівельних проєктах у Вашингтоні.

У понеділок Трамп значну частину останнього телевізійного виступу перед виборами присвятив реконструкції відбивального басейну біля меморіалу Лінкольна. Серед інших проєктів, про які він згадував, — гранітний гелікоптерний майданчик біля Білого дому, оновлення громадського поля для гольфу та запланована 76-метрова арка поруч із річкою Потомак.

Трамп визнав, що його критикують за витрати часу й зусиль на такі проєкти, однак заявив, що бальний зал потрібен для величі країни. Під час розмови з журналістами про можливість імпічменту за контрольованого демократами Конгресу він зупинився, щоб подивитися на встановлення балки.

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