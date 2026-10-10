Трамп призначив Кеті Захарію прессекретаркою Білого дому — Deutsche Welle

Президент США Дональд Трамп призначив Кеті Захарію новою прессекретаркою Білого дому. Вона змінить на посаді Каролін Левітт.

Про призначення Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social. Він назвав Захарію «відданою і блискучою прихильницею» та представницею руху Make America Great Again, повідомляє Deutsche Welle.

Досвід нової прессекретарки

42-річна Захарія родом із Каліфорнії. До призначення вона обіймала посаду старшої радниці з комунікацій у Truth Social, а раніше працювала заступницею помічника міністра внутрішньої безпеки США з питань зв’язків із громадськістю.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У дописі в X Захарія подякувала Трампу та заявила, що прагне інформувати американців про результати роботи адміністрації. Вона також назвала Левітт «чудовою» та зазначила, що та встановила високий стандарт для цієї посади.

Відхід Каролін Левітт

Трамп раніше заявляв, що Левітт залишить посаду в серпні, аби приділяти більше часу малим дітям і родині. Цього тижня Fox News повідомив, що з 1 листопада вона працюватиме коментаторкою телеканалу.

Левітт обіймала посаду понад 18 місяців і, за оцінкою DW, часто конфліктувала з журналістами Білого дому під час брифінгів. Упродовж першого президентського терміну Трампа у 2017–2021 роках у Білому домі працювали четверо прессекретарів: Шон Спайсер, Сара Хакабі Сандерс, Стефані Грішем і Кейлі Макінані.

Читай нас у