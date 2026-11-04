Трамп прокоментував чутки про можливу відставку глави Пентагону – WSJ

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Президент США Дональд Трамп спростував інформацію медіа про те, що він розглядає можливість звільнення міністра оборони Піта Гегсета після поразки Республіканської партії на проміжних виборах до Конґресу.

Коментуючи повідомлення ЗМІ про можливі консультації з радниками щодо доцільності відставки очільника Пентагону, Трамп заявив, що урядовець дуже добре виконує свої обов'язки.

Водночас американський лідер зауважив, що Гегсет міг би мати високу популярність у разі висунення до Сенату від штату Теннессі, однак підкреслив, що не чув про існування таких планів.

Джерело: The Wall Street Journal.

Трамп зробив заяву після того як ЗМІ написали, що він нібито запитував своїх радників як особисто, так і по телефону, чи повинен міністр оборони Піт Гегсет залишитися на своїй посаді після поразки республіканців на проміжних виборах до Конгресу.

У США республіканці критикують Гегсета за недолуге керівництво Пентагоном, звідки він вигнав талановитих воєначальників, а сам потім провалився з війною проти Ірану. Сенатор-республіканець від Північної Кароліни Том Тілліс заявив, що міністр оборони має зіткнутися з наслідками своєї роботи під час післявиборчої сесії Конгресу. Він також висловив сумнів, чи зможе президент Дональд Трамп домогтися фінансування Пентагону, якщо Гегсет залишиться на посаді.

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