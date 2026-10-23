Трамп просив Google перейменувати Атлантичний океан на свою честь — The Guardian

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Президент США Дональд Трамп звернувся до генерального директора Google Сундара Пічаї з проханням перейменувати Атлантичний океан на картах на його честь або на честь Америки. Компанія відмовилася виконувати цю пропозицію.

«Мені подобаються лише два океани: Атлантичний і Тихий. Я не ставитиму ні «Трамп», ні «Америка» на жодному іншому океані, крім цих двох. Тож ми серйозно придивилися до Атлантичного», — розповів Трамп.

За його словами, він зателефонував Пічаї і запитав, чи зможе компанія «впоратися» з такою пропозицією.

Як переказав Трамп, Пічаї відмовив:

«Ні-ні-ні. Цього разу я цього не робитиму... Океани — це інше, сер. Вони омивають багато країн. Будь ласка, не просіть нас про це».

«Тож я, мабуть, відмовлюся. Відмовитися? Думаю, хай залишається Атлантичним океаном», — підсумував президент США.

Джерело: The Guardian

Раніше Трамп вже говорив про перейменування Тихого чи Атлантичного океану на свою честь.

До цього президент Трамп закликав перейменувати Нью-Мексико на Нову Америку.

Окрім того Трамп припустив перейменування Ормузької протоки на протоку Трампа.

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