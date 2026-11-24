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Президент США Дональд Трамп 25 листопада, у середу, прийме генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Переговори відбудуться у штаті Флорида.

За інформацією адміністрації США, зустріч відбудеться пізно вдень у Палм-Біч, штат Флорида.

Вона запланована після того, як минулого тижня Трамп зустрівся в Азії з російським лідером Володимиром Путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном. Під час саміту президент США назвав Путіна і Сі своїми «друзями». Його зустріч із російським лідером викликала критику як серед європейських союзників Вашингтона, так і з боку американських демократів.

Рютте неодноразово намагався знизити напруженість усередині НАТО та зберегти підтримку Трампа. Він, зокрема, заявляв, що зустрічі між лідерами провідних ядерних держав є цілком нормальним явищем.

Зустріч Трампа і Рютте відбудеться на тлі прагнення європейських країн долучитися за підтримки США до переговорів щодо припинення війни Росії проти України.

Джерело: Reuters

Якщо Путін нападе, він опиниться в Роттердамі, поки європейці домовлятимуться, хто що робитиме — Рютте.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що Альянс готовий захищати кожен сантиметр території Польщі. Його заява пролунала після того, як польська сторона напередодні повідомила про чергове порушення повітряного простору країни.

Нагадаємо, що НАТО планує представити в Польщі оборонну стратегію проти Росії — Interia.

За словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, російська армія в останні місяці щомісяця втрачала понад 40 тисяч військових убитими та тяжкопораненими. Для порівняння він навів втрати США у В’єтнамі: за 14 років війни там загинули близько 56 тисяч американських військовослужбовців.

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