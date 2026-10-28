Трамп публічно кепкує з дружини: що це говорить про їхні стосунки

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Президент США Дональд Трамп навряд чи претендуватиме на звання «чоловіка року», адже напередодні проміжних виборів активно проводить кампанію на підтримку республіканців і нерідко жартує про свою дружину.

Минулого тижня під час двох виступів Трамп пожартував про першу леді Меланію Трамп. Зокрема, він розповів, що дружині не до вподоби дві його характерні витівки: сценки на тему трансгендерних спортсменів і своєрідний уривчастий танець під пісню YMCA.

Жарти Трампа

На мітингу у Васіллі (штат Аляска) Трамп згадав, що його дружина вважає, ніби йому варто припинити жартувати про трансгендерних атлетів. Президент підбурив натовп, закликавши присутніх підтримати його в тому, щоб він виконав пародію, яку вона "ненавидить", а сам він вважає "доволі крутою". Коли публіка вибухнула оплесками, Трамп знову зробив це.

Наступного дня, під час мітингу в Буллхед-Сіті (штат Аризона), Трамп знову почав жартувати про трансгендерного важкоатлета, а потім сказав: "Моя дружина через мене просто божеволіє".

За його словами, Меланія Трамп "ненавидить" ці витівки. Він додав: "Вона каже: "Ти ж президент Сполучених Штатів, тобі не личить таке робити"".

Не зважаючи на це, він одразу ж почав зображати спортсмена, який із гучним кректанням піднімає штангу над головою.

Президент США також розповів, що першій леді здається дещо неналежним для його посади його фірмовий танець під "YMCA". "Вона каже: "Тобі варто просто піти зі сцени, злегка помахавши рукою"", — зазначив Трамп.

Назвавши "YMCA" "гейським національним гімном" і заявивши, що ця пісня допомогла йому здобути "найбільшу підтримку серед геїв серед усіх республіканців в історії", він знову повернувся до висміювання дружини.

"Вона каже: "Не треба танцювати, коли йдеш зі сцени, любий"", — продовжив Трамп. "Я тебе дуже кохаю, але, будь ласка, не роби цього".

Думки експертів

Якщо в Білому домі існує "собача будка" (місце, куди відправляють винних чоловіків), то Трамп, схоже, саме туди й потрапив — принаймні так вважають сімейні терапевти.

"Як і все інше, що робить Трамп, його витівка на мітингу — це, звісно ж, історія про нього самого, а Меланія в цій ситуації виступає в ролі "груші для биття"", — зазначає Емі Бегел, терапевтка з Медичної школи у Нью-Йорку.

За її словами, улюблений спосіб Трампа здійснення влади часто супроводжується проявами жорстокості та приниження. У будь-яких стосунках — не лише в родині Трампів — підставити партнера заради того, щоб розсмішити публіку, означає зрадити довіру.

"Це гра з вогнем. Як і у випадку з самим Трампом, це демонстрація влади, спроба самоствердитися за рахунок іншого, що межує з приниженням", — додала експертка.

Грег Кейсон, психолог із Лос-Анджелеса (Каліфорнія), погоджується з цим. Він зазначає: хоча Трамп намагається подати це як жарт або легковажне спілкування із залом, у його висловлюваннях про Меланію відчувається "ворожий гумор" і глузування, що може сприйматися як зневага.

"Він не лише ігнорує пораду, яку вона дала йому віч-на-віч, а й виносить її на публіку, закликаючи присутніх посміятися з цього", — каже Кейсон.

Сам по собі факт ігнорування поради партнера ще не є зневагою, проте висміювання її перед аудиторією — це, безумовно, може свідчити про зневажливе ставлення, пояснив Кейсон.

Про це пише Huff Post.

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