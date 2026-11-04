Трамп, Путін і Сі Цзіньпін можуть зустрітися на саміті в Китаї

Китай веде переговори щодо можливої тристоронньої зустрічі лідера КНР Сі Цзіньпіна, президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна. Про контакти з Вашингтоном і Москвою повідомила речниця МЗС Китаю Мао Нін. Зустріч можуть провести під час саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в листопаді, однак остаточної домовленості поки немає.

У Китаї підтвердили, що обговорюють із Росією та США можливість спільної зустрічі трьох лідерів. Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін, повідомляє Bloomberg. «Китай підтримує зв’язок із відповідними сторонами щодо можливої зустрічі лідерів Китаю, Росії та США», — сказала вона. Мао Нін також нагадала, що Дональд Трамп і Володимир Путін уже публічно висловлювали зацікавленість у зустрічі із Сі Цзіньпіном. Зробили вони це на тлі підготовки до форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Як зазначає Bloomberg, така зустріч стала б незвичною подією для сучасної міжнародної політики. Видання порівнює її можливий масштаб із Ялтинською конференцією 1945 року, коли лідери СРСР, США та Великої Британії обговорювали повоєнний устрій Європи.

Коли можуть зустрітися Трамп, Путін і Сі Цзіньпін

Одним із можливих майданчиків для переговорів називають саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Він має відбутися 18–19 листопада в китайському Шеньчжені. Саме на полях цього заходу можуть організувати зустріч трьох лідерів.

За повідомленнями ЗМІ, ідею такого саміту запропонував Путін. Російський лідер, як стверджують журналісти, розраховує обговорити війну проти України та можливі умови її завершення, які були б вигідними для Москви.

У Кремлі заявляли, що підготовка до зустрічі триває. Водночас станом на 4 листопада остаточної домовленості про проведення тристоронніх переговорів не було. Тобто поки йдеться лише про можливість такої зустрічі, а не про підтверджений саміт.

Чи говоритимуть лідери про війну в Україні

Можливість тристоронніх переговорів викликає окремі запитання щодо України. Зокрема, чи можуть Трамп, Путін і Сі Цзіньпін обговорювати війну без участі української сторони. Нещодавно президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розповів про свою розмову із Сі Цзіньпіном. За його словами, китайський лідер був здивований запитанням про можливі переговори щодо України за участю Китаю, Росії та США. Також Сі Цзіньпін відкинув припущення, що три країни можуть обговорювати українське питання в такому форматі.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи можливість зустрічі трьох лідерів, застеріг від домовленостей про майбутнє України без її участі. «Дуже не хочеться, щоб це була "Ялта-2, 3, 4", коли відбувається перерозподіл впливу», — заявив Зеленський. Так він нагадав про Ялтинську конференцію 1945 року, на якій лідери СРСР, США та Великої Британії домовлялися про повоєнний порядок у Європі. Для України важливо, щоб будь-які міжнародні переговори щодо завершення війни не перетворилися на рішення про її майбутнє без участі Києва.

Отже, Китай підтвердив контакти з Росією та США щодо можливої зустрічі, але її формат і порядок денний поки не узгоджені. Чи відбудуться переговори на саміті АТЕС і чи порушуватимуть там питання війни в Україні, наразі невідомо. Про це передає Bloomberg.

Російський диктатор Володимир Путін може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в китайському Шеньчжені. Однак конкретних домовленостей про переговори поки немає. У Кремлі тим часом уже готують зустріч Путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

У Кремлі заявили, що Росія, США та Китай почали готувати тристоронню зустріч Володимира Путіна, Дональда Трампа й Сі Цзіньпіна. За словами помічника глави Кремля Юрія Ушакова, Москва, Вашингтон і Пекін нібито вже готові до її проведення. Водночас можливі переговори за участю Росії, США та України в листопаді він назвав попередніми.

Росія виступила з ініціативою провести в листопаді переговори за участю Володимира Путіна, Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна. За повідомленням, Кремль прагне домовитися про завершення війни на умовах, вигідних Москві, водночас президента України Володимира Зеленського до зустрічі запрошувати не планують.

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