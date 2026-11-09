Трамп рішуче налаштований припинити війну та забезпечити Україні суверенітет – Джаред Кушнер

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Спеціальний представник президента США Джаред Кушнер заявив, що Дональд Трамп рішуче налаштований покласти край війні в Україні та створити умови для суверенної, безпечної й процвітаючої країни.

«Ми докладаємо всіх зусиль, щоб знайти шлях до врегулювання конфлікту на основі переговорів, який дозволить забезпечити міцний мир і створити умови для суверенної, безпечної та процвітаючої України в рамках більш стабільної європейської ситуації у сфері безпеки», – написав Кушнер у соцмережі X.

За його словами, перед тристоронніми переговорами США, України та РФ в Абу-Дабі він вже провів консультації з партнерами з України, ЄС та НАТО.

«Це будуть перші тристоронні переговори з лютого. Спираючись на результати наших окремих консультацій з обома сторонами, ми ставимо собі за мету зібрати Україну та Росію за одним столом для прямого обговорення їхніх побоювань у сфері безпеки після війни, пропозицій та можливих рішень. Ми сподіваємося, що ці обговорення дозволять виявити точки дотику, просунути практичні рішення та створити імпульс для переходу до наступного етапу переговорів», – додав спецпредставник.

Кушнер наголосив, що для тривалого миру необхідна пряма взаємодія між Росією та Європою щодо ширших механізмів безпеки. Американська сторона зосереджена на чотирьох пріоритетах — припиненні бойових дій, гарантіях безпеки, економічному відновленні України та гуманітарних питаннях, зокрема поверненні полонених і цивільних.

«Обговорюючи питання післявоєнної безпеки, економічного відновлення та механізмів, необхідних для запобігання майбутнім конфліктам, ми сподіваємося перенести акцент з ведення війни на створення основ для міцного миру», – підкреслив він.

Джерело — Джаред Кушнер у соцмережі X.

Зять президента США Джаред Кушнер разом зі спеціальним посланцем Стівом Віткоффом проведе зустріч із представниками України, ЄС та НАТО напередодні тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.

Українська делегація 9 листопада вирушила до Абу-Дабі (ОАЕ) для участі у запланованих тристоронніх переговорах за участю України, США та Росії, які готуються за організаційної сприяння Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Європейські країни не братимуть участі в тристоронніх технічних переговорах між США, Україною та рф, які заплановані на наступний місяць. Про це 28 жовтня заявив помічник путіна Юрій Ушаков.

Нагадаємо, що Росія озвучила свій порядок денний перед переговорами в Абу-Дабі.

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