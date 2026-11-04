Трамп розглядає заміну міністра оборони Піта Гегсета — CBS

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Президент США Дональд Трамп обговорював із радниками можливість звільнення міністра оборони Піта Гегсета після значних втрат республіканців на проміжних виборах.

За даними CBS News, Трамп цікавився, чи варто Гегсету залишатися на посаді, однак остаточного рішення поки не ухвалив.

Серед можливих кандидатів на заміну міністра називають губернатора Флориди Рона ДеСантіса.

Джерело: CBS News

Нагадаємо, член Палати представників США від 7-го виборчого округу штату Вірджинія українського походження Євген Віндман переобрався до Конгресу. Він здобув переконливу перемогу над кандидатом від Республіканської партії Дугом А. Оллівантом.

Демократиздобули достатньо місць для контролю над Палатою представників і Сенатом США на проміжних виборах. Китайські користувачі соціальних мереж відреагували на результат по-різному: частина критикувала американську політичну систему, інші обговорювали, як подальший політичний вплив президента Дональда Трампа може позначитися на інтересах Пекіна.

У США демократ Сем Форстаг, за прогнозом Decision Desk HQ, перемагає на виборах до Палати представників від 1-го округу штату Монтана. Він випереджає кандидата від Республіканської партії Аарона Флінта в боротьбі за вакантний мандат.

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