Трамп розкритикував Норвегію через Нобелівську премію миру — RMF24

Президент США Дональд Трамп під час мітингу Республіканської партії у Порт-Гуроні, штат Мічиган, різко висловився про Норвегію. Свої заяви він пов’язав із тим, що не отримав Нобелівську премію миру, повідомляє RMF24.

Заяви про Норвегію

Говорячи про імміграцію, Трамп заявив, що охоче прийняв би людей із Данії, однак не хоче бачити у США нікого з Норвегії та нічого, пов’язаного з цією країною. За його словами, причиною стало неприсудження йому Нобелівської премії миру.

Президент також повторив твердження, що запобіг восьми війнам, тому вважає себе гідним цієї відзнаки. Він розповів, що за два тижні до оголошення лауреата був переконаний у власній перемозі та говорив про це дружині, першій леді Меланії Трамп.

Висловлювання про лауреатку

Після оголошення рішення Трамп заявив, що нагороду отримала жінка, про яку ніхто не чув. За даними RMF24, він мав на увазі південноафриканську юристку Наванетем «Наві» Піллей, яка на початку місяця отримала Нобелівську премію миру.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Під час виступу Трамп також вульгарно образив Норвегію. RMF24 зазначає, що раніше він використовував подібні характеристики щодо Гаїті, Сомалі, Ємену та Лівії.

Норвезька влада неодноразово наголошувала, що уряд країни не бере участі у присудженні Нобелівської премії миру, а Норвезький нобелівський комітет є незалежним.

Критика кандидата від демократів

Значну частину промови Трамп присвятив нападам на кандидата від Демократичної партії до Сенату США від Мічигану Абдула Ель-Сайєда. Президент назвав його джихадистом і заявив про нібито зв’язки кандидата з «Братами-мусульманами». Ель-Сайєд відкидає ці звинувачення. Трамп також критикував його пропозицію щодо загальної системи охорони здоров’я.

Читай нас у