Трамп розповів про свої шанси отримати Нобелівську премію миру

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Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає себе гідним Нобелівської премії миру 2026 року, однак не впевнений, що отримає престижну нагороду. Американський лідер припустив, що Норвезький Нобелівський комітет може не підтримати його кандидатуру, попри його заяви про зусилля щодо врегулювання міжнародних конфліктів.

Дональд Трамп наголосив, що не може передбачити рішення Норвезького Нобелівського комітету, який має оголосити ім'я лавреата Нобелівської премії миру вже у п'ятницю, 9 жовтня.

«Я не знаю, яким буде їхнє рішення», – сказав президент США, коментуючи майбутнє оголошення переможця.

Водночас Трамп припустив, що члени комітету можуть не захотіти відзначати саме його діяльність.

«Вони мають репутацію того, що, мабуть, не присуджують її таким людям, як я», – додав американський лідер.

Після повернення до Білого дому в січні 2025 року Дональд Трамп неодноразово заявляв, що заслуговує на Нобелівську премію миру. Свої претензії на нагороду він пов'язує з участю у врегулюванні міжнародних конфліктів.

За словами президента США, від моменту вступу на посаду він втрутився у вісім збройних конфліктів. Саме цю діяльність Трамп називає одним із головних аргументів на користь присудження йому престижної премії.

Під час останньої розмови з журналістами американський президент знову наголосив, що, на його думку, настав час відзначити його зусилля.

Окремо Дональд Трамп розповів про отримання медалі Нобелівської премії миру від попередньої лавреатки. Він зазначив, що вважає цей жест великою честю.

«Але для мене було великою честю отримати її опосередковано минулого разу від лавреата, який сказав, що ніхто в історії не заслуговує на неї більше, ніж президент Трамп», – розповів він.

Йдеться про лідерку венесуельської опозиції Марію Коріну Мачадо, яка стала лавреаткою Нобелівської премії миру 2025 року.

Водночас рішення щодо Нобелівської премії миру 2026 року має бути оголошене Норвезьким Нобелівським комітетом 9 жовтня.

Про це пише видання Reuters.

5 жовтня Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії з медицини та фізіології. Нагороду присудили за досягнення у галузі медицини та фізіології.

У Швеції Королівська шведська академія наук у вівторок присудила Нобелівську премію з фізики Френсісу Гальзену. Відзнаку він отримав за вирішальний внесок у нейтринну обсерваторію IceCube та відкриття високоенергетичних нейтрино астрофізичного походження.

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