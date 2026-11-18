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Завтра увага світу буде прикута до зустрічі трьох лідерів — президента США Дональда Трампа, голови КНР Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна — у китайському Шеньчжені. Політичний аналітик Артем Біденко пояснює, з якими цілями кожен із них вирушає на переговори, чого вони прагнуть досягти та якого результату можуть очікувати.

Окрему увагу буде приділено питанню України та тому, як його можуть порушити під час зустрічі.

Отже, в четвер нас чекає доленосне шоу: потрійна зустріч тисячоліття Китай–Росія–США. В такому порядку їх перелічує китайське МЗС, адже саме Штати виступлять слабкою ланкою — донором для правильного позиціонування двох тоталітарних держав.

Пекін анонсує подію "скромно": речниця МЗС Мао Нін назвала її першою в історії очною зустріччю лідерів трьох країн, яка має "новаторське значення". А ще нагадала, що Китай, США і Росія — члени-засновники ООН і постійні члени Радбезу, які колись пліч-о-пліч перемогли у світовій антифашистській війні. Для Путіна це подарунок: у Шеньчжень він їде як союзник-переможець, а не як агресор.

Для Китаю це однозначно бенефіс. Пекін надає майданчик і показує, що домовлятися про мир і стабільність тепер їздять до нього. Україна навряд чи буде в центрі дискусій: серед можливих тем Sina називає торгівлю, штучний інтелект і ланцюги постачання. Ми будемо там як негативний приклад. Так, Radio Free Asia (яке фінансує Держдеп) цитує анонімне джерело, близьке до китайських дипломатів: Китай не прийме пропозицій Трампа у військовій сфері, "бо побачив у війні в Україні, що сторона без ядерної зброї дуже пасивна".

Штати, як і належить донору чужого успіху, нічого не отримають. Трамп хоче говорити про скорочення ядерних арсеналів, але Пекіну це нецікаво. Тож Дональд привезе додому спільне фото з Путіним, зняте на китайській території і за китайським сценарієм. Може, й на китайський смартфон.

Для Росії це шанс показати, що вона й далі сидить за одним столом зі старшими хлопцями. Але підготовку до виступу сильно зіпсував Керченський міст. Мабуть, Путін буде постійно напрягатися, коли чутиме, як за спиною шушукаються колеги, іноді сміючись і показуючи руками, як щось падає.

Сигнали світу, звичайно, будуть. Такі ж, що звучать останні кілька років. Сильні дуже хочуть з'їсти слабких. Але свобода і демократія варті того, щоб за них боротися і протистояти несправедливості навіть від найсильніших.

Про це повідомляє український політик і громадський діяч Артем Біденко.

Саміт Трампа, Путіна і Сі у Шеньчжені: чого чекати Україні та світу.

Дональд Трамп викликав ажіотаж серед китайців під час візиту до Шеньчженя – Reuters.

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