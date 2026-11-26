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Дональд Трамп 26 листопада оприлюднив у соцмережі Truth Social текст заяви за підсумками зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, яка відрізняється від версії, яку поширила пресслужба НАТО. У ній президент США прирівняв Україну до країни-агресора.

У заяві від Трампа йдеться: «Ми також докладно обговорили те, наскільки важливо, щоб Росія та Україна утримувалися від будь-яких дій, які навмисно чи ненавмисно розширюють масштаби війни, і наскільки важливо якомога швидше досягти мирного врегулювання війни!».

У версії заяви, поширеній пресслужбою НАТО, Україна не згадується, аналогічний фрагмент викладено так: «Ми також обговорили, наскільки важливо, щоб Росія утримувалася від будь-яких дій, які навмисно чи ненавмисно розширюють масштаби війни, а також наскільки важливо якомога швидше досягти мирного врегулювання конфлікту».

Трамп також зазначив, що серед ключових тем переговорів із Рютте були війна між Росією та Україною і «конфлікт в Ірані».

Джерело: допис Дональда Трампа у Truth Social.

Президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте провели закриту для преси зустріч у резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида, США. Вони обговорили війну Російської Федерації — держави-агресора — проти України, конфлікт в Ірані та збільшення оборонних витрат у країнах Альянсу.

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