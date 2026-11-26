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Президент США Дональд Трамп 26 листопада у привітанні з Днем подяки у соцмережі Truth Social розкритикував політичних опонентів, медіа та нелегальних іммігрантів, звинувативши їх у спробах завдати шкоди країні.

Зокрема, він іронічно привітав тих, «хто оприлюднив фальшиві економічні показники безпосередньо перед виборами й виправив їх лише вчора, із запізненням на три тижні», зауваживши, що переглянутий показник зростання ВВП становив 4,3% замість 3,4%, та назвавши це «помилкою безпрецедентного масштабу», яка потребує розслідування.

Окремо Трамп звернувся до тих, хто, за його словами, прагне повернути США «до радикальних лівих поглядів», змінити судову систему «відповідно до норм шаріату» та перерозподіляти приватну власність. Також він заявив, що хоче подякувати «2% нашого сомалійського населення, які мають роботу й справді готові працювати, не отримуючи державної допомоги», а решту закликав «негайно вигнати, тим самим урятувавши великий штат Міннесота».

Крім того, президент розкритикував журналістів і громадян, невдоволених ремонтом Білого дому, зазначивши, що там відновили вікна, колони, ліпнину, штукатурку й фарбування, а незабаром з’явиться бальна зала. Наприкінці допису Трамп іронічно подякував убивцям, наркоторговцям та іншим злочинцям, які, за його твердженням, нелегально потрапили до США з-за кордону, та заявив, що більшість із них уже депортували.

Джерело: допис Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.

26 листопада президент Володимир Зеленський привітав американців із Днем подяки та подякував за підтримку України під час війни. У відеозверненні він висловив вдячність американцям за турботу, добрі серця та допомогу, наголосивши, що Україна залишається сильною і відновлюється після російських атак, зокрема завдяки підтримці друзів зі США.

У четвер, 26 листопада 2026 року, американці відзначатимуть День подяки — одне з найважливіших родинних свят у США. Цього дня сім’ї збираються за великим столом, дякують за все хороше, що сталося протягом року, і готують традиційні страви. Головною зіркою святкової вечері зазвичай стає запечена індичка, яку подають із картоплею, журавлинним соусом, начинкою та гарбузовим пирогом.

Колишнього президента США Джо Байдена разом із дружиною Джилл помітили в аеропорту Філадельфії. Подружжя вирушило на острів Нантакет, де традиційно проводить День подяки разом із родиною.

На західному та східному узбережжях США очікують потужні шторми, які можуть ускладнити автомобільні поїздки та авіаперельоти напередодні й у День подяки.

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