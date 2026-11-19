Трамп відкинув допомогу Росії та Китаю у врегулюванні конфлікту з Іраном — Fox News
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не потребує допомоги Росії та Китаю для врегулювання конфлікту з Іраном. За його словами, після американських ударів Тегеран втратив майже 90% свого ракетного потенціалу, а його військові сили зазнали настільки значних втрат, що Сполучені Штати можуть самостійно впоратися із ситуацією.
Таку заяву Трамп зробив у відповідь на запитання журналістки, яка поцікавилася, чи планує він звертатися до Пекіна та Москви по допомогу у вирішенні конфлікту з Іраном.
«Ну, знаєте, нам ніякої допомоги не потрібно. Ми розгромили їхній флот. Ми розгромили їхні повітряні сили. Ми знищили їхню протиповітряну оборону. Кількість їхніх ракет скоротилася приблизно до 12... У них ще є кілька ракет, але це приблизно до 12–13% від попереднього рівня. Тож мені допомога не потрібна», – заявив президент США.
Окремо американський президент наголосив на масштабах втрат іранських військово-морських та повітряних сил. За його твердженням, флот і авіацію Ірану розгромлено, а систему протиповітряної оборони знищено.
Про це повідомляється з посиланням на Fox News.
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