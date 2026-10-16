Трамп відмовився підтримати Нетаньягу на виборах в Ізраїлі — Jerusalem Post

Президент США Дональд Трамп відмовився підтримати кампанію прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу на майбутніх виборах до Кнесету. В інтерв’ю Newsmax у четвер він сказав, що його хотіли б бачити залученим до виборчої кампанії, однак додав, що не довіряє нікому, зокрема у світі політики.

Заяви Трампа про вибори

Як повідомляє Jerusalem Post, Трамп також заявив про свою популярність серед ізраїльтян. За його словами, люди в Ізраїлі нібито кажуть, що якби він балотувався на посаду прем’єр-міністра, то здобув би підтримку 99% із них.

Президент США назвав військове партнерство Ізраїлю та Сполучених Штатів дуже успішним, а свої стосунки з Нетаньягу — дуже добрими.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Попередні коментарі щодо кандидатів

Це не перший випадок, коли Трамп не висловлює прямої підтримки Нетаньягу перед виборами. У вівторок, відповідаючи на запитання журналістів про можливу підтримку кандидата, він сказав, що це питання ще не розглядали, але не виключив, що може щось зробити.

Раніше цього місяця в інтерв’ю Time Трамп зазначив, що Нетаньягу багато разів «списували з рахунків», як і його самого, але водночас сказав, що більше не бере участі в політиці. У тому ж інтерв’ю він заявив, що не чув поганих відгуків про Гаді Айзенкота — одного з головних конкурентів Нетаньягу на майбутніх виборах.

У вересні Трамп поширив опитування телеканалу Channel 13, за яким блок Нетаньягу міг здобути 54 місця в Кнесеті. Згідно з цим опитуванням, «Яшар» Айзенкота мав 22 місця, а «Лікуд» Нетаньягу — 18.

Читай нас у