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Президент США Дональд Трамп відреагував на критику прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска через свої слова про дружбу з російським правителем Владіміром Путіним. Водночас під час коментаря американський лідер переплутав Туска з президентом Польщі Каролем Навроцьким.

Невдоволення польського прем’єра викликало те, що президент США, зустрічаючи Путіна у Шеньчжені, вигукнув: "Хто він? Він мій друг".

"Боже, бережи нас від таких друзів", – написав у соцмережах Туск.

У коментарі журналістам президент США відкинув цю критику з боку польського прем’єра.

"Ну, я нічого з цим не можу вдіяти. Я знаю його вже давно", – сказав Трамп.

Після цього він розповів, що публічно підтримав Туска на виборах, чим забезпечив йому перемогу, вочевидь, переплутавши його з президентом Польщі Каролем Навроцьким.

"Мені подобається прем’єр-міністр Польщі. Не забувайте, що я підтримував його. І він переміг саме завдяки цій підтримці. Тож, знаєте, він був на 10-му місці, а він – чудова людина", – заявив глава Білого дому.

Про це Трамп сказав в інтерв’ю Fox News під час свого повернення з Китаю

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