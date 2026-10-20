Трамп виправдав дії Росії у війні та звинуватив Зеленського в небажанні миру

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Президент США Дональд Трамп назвав дії Росії у війні проти України прийнятними та розкритикував Володимира Зеленського, звинувативши його в небажанні припиняти бойові дії. Американський лідер також заявив, що Київ міг раніше укласти угоду на вигідніших умовах.

Дональд Трамп заявив, що не прагне припиняти переговорний процес із російським диктатором Володимиром Путіним щодо війни проти України. За словами президента США, він не хоче відмовлятися від спроб досягти домовленостей посеред процесу.

Оцінюючи дії Москви, Трамп висловився прихильно про поведінку Росії у війні. Він заявив, що російська сторона поводиться «цілком нормально» і «особливо нічого не робила».

Американський президент згадав і Китай. На його думку, китайський лідер Сі Цзіньпін також поводився справедливо щодо України. Трамп додав, що Росія та Китай ще не продемонстрували всіх своїх можливостей і знають, що він цінує їхню стриманість.

Трамп укотре поставив під сумнів готовність Володимира Зеленського припинити бойові дії. Він заявив, що український президент нібито не докладає достатніх зусиль для врегулювання ситуації.

«Зеленський не надто сприяє вирішенню ситуації. Мені здається, він не хоче, щоб це припинилося. Але я хочу, щоб люди не гинули», – сказав Трамп.

Так він прокоментував позицію українського лідера щодо дій Вашингтона. Раніше Зеленський заявляв, що США ризикують опинитися на неправильному боці історії. У відповідь Трамп сказав: «Зеленський не знає, про що говорить».

Американський президент також поставив під сумнів те, хто має представляти Україну на переговорах із Росією.

«Настав час, щоб хтось інший вів переговори від імені України», – заявив Трамп.

Він додав, що Сполучені Штати надали Україні значну допомогу, але, за його словами, не отримали нічого натомість.

Окремо президент США стверджував, що Україна могла досягти кращих умов домовленостей, якби Зеленський раніше дослухався до його порад.

«Зеленський мав би вже давно покласти край цій війні. Якби він прислухався до мене, то вже давно уклав би набагато вигіднішу угоду. І на його боці було б мільйон людей», – заявив Трамп.

Остання фраза не дає підстав трактувати згадку про мільйон людей як точну оцінку загиблих або врятованих. Без додаткового контексту її значення залишається неоднозначним.

Відповідаючи на запитання про санкційний тиск на Росію, Трамп наголосив, що підтримує припинення війни. Водночас у його відповіді не прозвучало конкретного пояснення, які саме санкційні кроки він готовий підтримати.

Також американський президент заявив, що не знає, хто ухвалив рішення про припинення роботи Starlink в Україні, але хотів би з’ясувати це питання.

Крім того, Трамп сказав, що був би радий тристоронній зустрічі з Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном у Китаї.

Раніше Кремль запропонував провести зустріч Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна в листопаді.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Зеленський не зацікавлений у завершенні війни.

Раніше Зеленський назвав підтримку рф історичною помилкою Трампа.

У США президент Дональд Трамп заявив, що ані він, ані Ілон Маск не були відповідальними за втрату Україною доступу до Starlink, яка вплинула на її військові операції проти Росії, держави-агресора.

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