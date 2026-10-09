Трамп втретє за рік відправляє Віткоффа і Кушнера до Москви на переговори з Путіним — Axios

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Спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер можуть до кінця жовтня знову приїхати до Москви для переговорів із Володимиром Путіним щодо завершення війни проти України. Перед цим, 9 жовтня, американські представники зустрінуться в Маямі з українською делегацією та європейськими партнерами, щоб обговорити нові пропозиції щодо виходу з дипломатичного глухого кута. Про це повідомляє Axios із посиланням на обізнані джерела.

За інформацією видання, майбутня поїздка до Росії може стати третьою для американських переговорників від початку 2026 року. До цього Віткофф і Кушнер зустрічалися з Путіним у Москві в січні та вересні. Водночас Віткофф від початку другого президентського терміну Трампа відвідував російську столицю значно частіше.

США готують нові пропозиції щодо завершення війни

Перед переговорами в Маямі Віткофф і Кушнер провели зустріч із Трампом, щоб представити йому останній варіант американської пропозиції та отримати його оцінку. За даними Axios, консультації з українською та європейською сторонами мають допомогти Вашингтону сформувати єдиний план для подальшого дипломатичного процесу. Очікується, що зустрічі триватимуть два дні.

Одним із можливих напрямів домовленостей є часткове припинення вогню, яке передбачатиме відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі та перевезеннях зерна. За інформацією джерел, США прагнуть досягти дипломатичного прогресу до проміжних виборів у Конгрес у листопаді та до настання найскладнішого періоду зими.

Крім того, сторони планують обговорити гарантії безпеки для України, план повоєнного економічного відновлення та інші питання, пов’язані із завершенням війни. До консультацій запросили радників із національної безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини, а також представників НАТО і Європейського Союзу.

Хто представлятиме Україну на переговорах

До української делегації, за даними Axios, увійдуть керівник Офісу президента Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, дипломатичний радник Сергій Кислиця та народний депутат Давид Арахамія. Американську сторону також представлятимуть співробітники Ради національної безпеки Білого дому та Міністерства фінансів США.

Напередодні президент Володимир Зеленський підтвердив підготовку зустрічей і заявив, що Україна розраховує на участь європейських партнерів у переговорному процесі.

Водночас перспективи домовленостей залишаються невизначеними. За даними Axios, у Києві зберігають скептицизм щодо готовності Москви погодитися на припинення вогню. Американські посередники сподіваються, що наближення зими, проміжних виборів у США та зацікавленість Росії у пом’якшенні санкцій можуть створити додаткові стимули для переговорів.

Можливий новий візит Віткоффа і Кушнера до Москви наразі не підтверджений офіційно. Його проведення залежатиме від результатів консультацій із Києвом та європейськими партнерами, а також від подальших контактів американської адміністрації з Кремлем.

Джерело: Axios

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