Трамп заговорив про перейменування Тихого чи Атлантичного океану на свою честь – Washington Post

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Президент США Дональд Трамп запропонував назвати на свою честь одну з найбільших водойм світу. Про таку ідею він заявив під час мітингу в місті Кларксвілл у штаті Теннессі, згадавши, зокрема, Тихий та Атлантичний океани.

Трамп розмірковував, що він міг би перейменувати Атлантичний або Тихий океан, і припустив, що нова назва може бути й на його честь.

«Ми назвемо це «Океан Трампа» або «Океан Америк» щось таке. Перш ніж я піду, я думаю, що в нас має бути океан», – сказав Трамп.

У своїй промові на мітингу Трамп заявив, що не змінюватиме назву річки Гудзон, яка протікає через його рідний штат Нью-Йорк і названа на честь дослідника Генрі Гудзона.

Президент США також заявив, що не змінюватиме назву річки Міссісіпі, яка визначає західний кордон Теннессі, додавши, що він має особливу прихильність до штату через результати його виборів.

«Я люблю Міссісіпі. Ми виграли цей штат із таким великим відривом», – сказав Трамп.

Джерело: Washington Post

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